L'accessorio PERFETTO per PS5 è in SCONTO su Amazon! Solo 55€

Questo supporto di raffreddamento e stazione di ricarica per PS5 è l'accessorio definitivo per la console ed è disponibile su Amazon al prezzo imperdibile di 55,24€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale di 64,99€! Include due ventole per il raffreddamento con tre velocità selezionabili, stazione di ricarica per due controller, 10 slot per i giochi, illuminazione RGB con otto differenti modalità e tanto altro, inoltre è compatibile sia con la versione con disco che con quella Digital: cosa state aspettando?

Supporto di raffreddamento e stazione di ricarica per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo accessorio è perfetto per tutti i possessori di PS5 che vogliono una soluzione completa per migliorare la propria esperienza di gioco. È l'ideale per tenere la zona dove si gioca ordinata grazie alla possibile di posizionare giochi e pad in un unico posto, inoltre offre tre porte USB aggiuntive e grazie alle ventole per il raffreddamento, aiuta a tenere fresca la console anche durante le sessioni più lunghe e i periodi più caldi.

Se amate la personalizzazione, sarete felici di poter scegliere tra 8 diverse modalità di illuminazione RGB, che permettono di creare l'atmosfera che più desiderate. Al prezzo di 55,24€, questo supporto di raffreddamento che fa anche da stazione di ricarica è perfetto per tutti i possessori di una PS5 e rappresenta senza dubbio un investimento intelligente per gli appassionati di videogiochi. Vi permette di tenere in ordine lo spazio, avere i pad sempre carichi e conservare i vostri giochi preferiti proprio accanto alla console, per poterli avviare in un baleno!

