Surviving Mars gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana Epic Games ha deciso di regalare agli utenti del proprio store l'interessantissimo gestionale Surviving Mars.

Anche questa settimana Epic Games ha deciso di ingraziarsi i propri utenti con un titolo di altissima qualità in regalo. Fino al prossimo 17 ottobre, infatti, sarà possibile scaricare senza assolutamente mettere mano al portafoglio Surviving Mars, interessantissimo city builder ambientato su Marte. Un altro graditissimo regalo che si va ad aggiungere agli altri già fatti nel corso del tempo dal celebre publisher.

Per fare vostro l’interessantissimo titolo vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattarla in tempo, in modo tale da averla per sempre. Potete trovarlo comodamente qui.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Surviving Mars è un city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione di Marte e alla sopravvivenza. Nel titolo vestiremo i panndi di un’agenzia spaziale e saremo chiamati ad ottenere risorse e finanziamenti per determinare la posizione per la nostra colonia. Potremo inoltre costruire cupole e infrastrutture, ricercare nuove possibilità e utilizzare i droni per sbloccare modi più elaborati per modellare ed espandere il nostro insediamento.

Come precedentemente accennato il prossimo 17 ottobre Surviving Mars tornerà a prezzo pieno e lascerà il suo posto a Observer, Alan Wake American Nightmare, che saranno a loro volta disponibili sull’Epic Games Store a titolo gratuito fino al prossimo 24 ottobre.

Che ne pensate di questo regalo, il particolare gestionale ambientato su Marte è di vostro gradimento? Giocherete a Surviving Mars o aspetterete invece il prossimo titolo in regalo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!