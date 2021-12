Svelata la squadra più usata in FIFA 22, ve l’aspettavate?

In attesa di scoprire se il matrimonio tra Electronic Arts e l’organo calcistico globale con sede a Zurigo andrà avanti, EA Sports ha divulgato le statistiche ufficiali di FIFA 22. Il simulatore calcistico del publisher e sviluppatore di Redwood ha debuttato a settembre ed è arrivato il momenti dei bilanci di quest’anno, tra cui la squadra più usata nelle competizioni online.

Stando ai dati divulgati da Electronic Arts e EA Sports, i giocatori di FIFA 22 hanno optato per il Paris Saint Germain, più comunemente conosciuto con la sigla PSG. Non c’è da stupirsi: la squadra di calcio parigina nel corso dell’ultima sessione di calciomercato ha messo a segno diversi colpi importanti, tra cui quello di Lionel Messi ed è normale che gli utenti abbiano optato per giocare comandando un team di vere e proprie All Star calcistiche.

Oltre alla squadra più utilizzata, altre statistiche di FIFA 22 che sono decisamente interessanti riguardano i match giocati: nel corso del 2021 sono state infatti giocare 10 miliardi di partite, con 22,3 miliardi di reti segnati, ovvero una media di 2,29 goal a partita. Il giocatore più prolifico? Kylian Mbappé, che milita proprio nel PSG e non è una sorpresa. Attenzione però: queste metriche non si riferiscono alla modalità FUT, bensì a quella più classica delle competizioni a squadre, dove i giocatori scelgono il loro team preferito e si scontrano in partite multiplayer con l’obiettivo di arrivare in Prima Divisione. Quindi no, i goal di Diogo Jota non sono conteggiati.

Oltre a FIFA 22, Electronic Arts ha divulgato le statistiche di altri giochi. Al di là del calcio virtuale, i giocatori di Apex Legends hanno piazzato ben 322 miliardi di segnalini, mentre i giocatori di The Sims 4 hanno passato 1,2 miliardi di ore all’interno del gioco, con 226 milioni che hanno deciso di dedicarsi alla costruzione. Ah, nel corso del 2021 sono stati abbattute anche 923 milioni di navicelle in Star Wars Squadrons. Se il numero vi fa pensare che siano troppe, beh, ci teniamo a ricordarvi che il gioco è stato distribuito gratuitamente a tutti gli abbonati PlayStation Plus, una strategia che ha sicuramente aumentato la base di utenti attivi.