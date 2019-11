Sviluppatori di Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Fallen Order e Avengers parlano del crunch

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi Fallen Order, Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers si sono esposti di recente sull'argomento del crunch.

Mancano pochissimi giorni al rilascio di Star Wars Jedi Fallen Order, e Il periodo immediatamente precedente al rilascio di un titolo importante coincide con il momento in cui gli sviluppatori spingono molto di più in quello che è noto come il periodo di “crunch”. Questo momento di sviluppo può durare per settimane o nei peggiori dei casi addirittura mesi, se non di più. L’argomento del crunch è stato discusso in passato anche da CD Projekt RED, sviluppatori di Cyberpunk 2077 e da Crystal Dynamics che sono al lavoro su Avengers.

Durante un intervista concessa alla redazione di Eurogamer, Stig Asmussen di Respawn ha recentemente condiviso la sua prospettiva sul crunch e su come il team di Star Wars Jedi Fallen Order ha cercato di assicurarsi che gli sviluppatori non si esaurissero mentre lavoravano al titolo. “Fondamentalmente tutti hanno detto: ‘Devi lavorare in queste ore’ e ci siamo resi conto che non era un approccio equo e sostenibile per Fallen Order.”

Proprio di recente, CD Projekt Red ha commentato l’atmosfera che c’è all’interno dello studio in questo momento, dato che Cyberpunk 2077 è entrato nella fase finale del suo periodo di produzione. John Mamais, che dirige l’ufficio di Cracovia, ha dichiarato che: “tutti stanno lavorando molto duramente in questo momento per rispettare la data di rilascio di Cyberpunk 2077”. Ha detto che il team è entusiasta delle reazioni positive ricevute in occasione degli eventi del settore, come PAX Australia per esempio, ma questo a sua volta può creare della pressione e alcuni sviluppatori ne possono risentire.

Sempre al PAX Australia, il CEO di Crystal Dynamics Scot Amos ha dichiarato che lo studio ha una mentalità che predilige di dare priorità alla famiglia degli sviluppatori. “Una delle cose che dico sempre alla mia squadra: se il tuo bambino compie gli anni, allora prenditi cura del compleanno di tuo figlio” ha detto Amos. Inoltre il CEO ha dichiarato di essere a conoscenza delle brutte storie riguardo al crunch nel settore videoludico, ma vuole che il suo team lavori in un modo intelligente ed equilibrato. Cosa pensate delle parole di questi sviluppatori riguardo al crunch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.