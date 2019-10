Gli sviluppatori di Hitman sono al lavoro su un nuovo gioco per PC e console

I creatori di Hitman, IO Interactive, hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco che sarà pubblicato sempre da Warner Bros.

IO Interactive, sviluppatore dei recenti Hitman, è attualmente al lavoro su un nuovo progetto che sarà ancora una volta pubblicato da Warner Bros. Il team ha annunciato infatti che sta assumendo personale per un nuovo gioco che sarà rilasciato su PC e console.

Attualmente non ci sono informazioni di alcun tipo sul genere di gioco in sviluppo. Il progetto è in lavorazione sia negli uffici principali in Danimarca, sia nel team in Svezia, creato recentemente. IO Interactive sta attualmente cercando personale per varie posizioni in entrambi gli studio per dare il via alla produzione del gioco.

IO Interactive aveva già suggerito che dietro le quinte c’era altro in cantiere oltre a Hitman, ma questa è la prima conferma ufficiale da parte del team di sviluppo; peccato solo non aver potuto scoprire altro. Bisogna sottolineare inoltre che, essendo IO Interactive indipendente (dopo la separazione da Square Enix e l’acquisizione dei diritti di Hitman), riuscire ad assicurarsi la pubblicazione di un nuovo titolo è un raggiungimento importante.

Il team è ancora al lavoro sui DLC di Hitman 2; probabilmente, conclusa la produzione dei contenuti per lo stealth game tutti gli sviluppatori si concentreranno sul nuovo titolo. Considerando inoltre che manca un solo anno all’arrivo delle console next-gen, è più che possibile che il nuovo progetto sia destinato (anche) a PS5 e Xbox Scarlett. Voi cosa ne pensate? Che tipo di gioco sperate sia in lavorazione? Qualcosa di simile a Hitman?