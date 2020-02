Gli sviluppatori di Mafia 3 stanno per annunciare un nuovo gioco

Take-Two ha da poco tenuto una conferenza finanziaria con gli investitori, dove all’interno della quale l’editore ha fornito un veloce aggiornamento sui lavori che stanno svolgendo attualmente alcuni dei propri studi di sviluppo. Oltre ad aver menzionato Cloud Chamber, team che si occuperà del nuovo BioShock, l’azienda americana ha parlato di altri due studi che stanno portando avanti due titoli non ancora annunciati.

Il primo dei due team è Hangar 13, la software house dietro Mafia 3, e ha le mani in pasta su un nuovo progetto che verrà mostrato presto. Al momento Take-Two non si è voluta sbilanciare quasi per nulla e non ha svelato nient’altro, confermando però che sentiremo sicuramente parlare di questo nuovo titolo nell’arco dei prossimi mesi.

Un altro progetto di cui avremo ulteriori informazioni prossimamente è quello a cui sta lavorando lo studio di 2K risiedente nella Silicon Valley. Lo studio, che non ha ancora un nome stando alle dichiarazioni di Take-Two, è guidato dal co-fondatore di Sledgehammer Michael Condrey. Anche in questo caso non sappiamo che tipologia di progetto bolle in pentola, perciò i dettagli riguardo queste due produzioni sono ancora avvolti nel mistero.

Sembra proprio che avremo molto di cui parlare nei prossimi mesi riguardo alle produzioni Take-Two, ma ora non possiamo fare altro che tenere dritte le antenne per vedere che strade hanno deciso di percorrere Hangar 13 e lo studio 2K di Silicon Valley. Cosa vi aspettate dagli sviluppatori di Mafia 3 e dal nuovo studio 2K?