Gli sviluppatori di Outlast stanno per annunciare un nuovo gioco

Red Barrels, lo studio dietro allo sviluppo della serie Outlast ha pubblicato sui propri social un immagine che fa intuire l'annuncio di un nuovo gioco.

Red Barrels, studio di sviluppo che ha prodotto i due Outlast, sembra che stia stuzzicando gli appassionati delle produzioni dell’orrore proprio in concomitanza del giorno più spettrale dell’anno. Sembra che le intenzioni del team siano sempre state quelle di realizzare una trilogia con l’IP di Outlast, che stia per giungere il momento dell’annuncio del terzo capitolo?

Sulla pagine social di Red Barrels, lo studio di sviluppo dei due titolo horror, è stata caricata una nuova immagine che fa da teaser pubblicitario al nuovo progetto di questo studio di sviluppo. Gli unici dettagli per adesso li possiamo trovare all’interno dell’immagine stessa, che rappresenta due mani, una aggrappata all’altra con l’aggiunta di una scritta “Where freedom ends”, tradotto “Dove termina la libertà”.

Basandoci solo sull’immagine, questa sembra condividere lo stesso stile artistico della serie, soprattutto per quanto riguarda la tavolozza dei colori con l’utilizzo di tonalità e filtri seppia. Considerando che sono trascorsi più di due anni dall’uscita del secondo capitolo della seria, sembra che sia il momento giusto per Red Barrels per rivelare cosa succederà dopo all’interno dell’universo di gioco.

Parlando di Outlast 2, è stato recentemente annunciato che il gioco sarà disponibile gratuitamente su PS4 il mese prossimo per gli abbonati a PS Plus. Tenendo ciò in mente, avrebbe molto senso per Red Barrels annunciare proprio in questo periodo il prossimo gioco della serie. Siete pronti per una nuova produzione horror targata Red Barrels? Diteci la vostra.