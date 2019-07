Switch arriva a 36 milioni di console distribuite: ecco i giochi più venduti

Nintendo Switch arriva a 36 milioni di console distribuite. Inoltre, è stata svelata la classifica dei giochi Nintendo più venduti a oggi sulla console.

L’attuale generazione può dirsi nella sua fase calante, con PlayStation 4 e Xbox One che raccolgono le forze in attesa dell’arrivo di PS5 e Xbox Scarlett, ma non dobbiamo dimenticarci di un grande nome che, da tempo, non gioca secondo le regole dettate dalla concorrenza: Nintendo. Switch è una console ancora in piena attività e, con l’arrivo della versione Lite, punta a raggiungere risultati incredibili. Già ora, in ogni caso, la casa di Kyoto può vantare numeri importanti con la propria console ibrida.

Alla conclusione del trimestre finanziario di aprile-giugno 2019, Nintendo ha distribuito un totale di 36.87 milioni di copie di Switch. Nei tre mesi del Q1 2019-2020, sono state piazzate 2.13 milioni di console e sono stati venduti 22.61 milioni di giochi su Switch. Inoltre, la casa di Kyoto ritiene di poter vendere in totale 18 milioni di copie entro la fine di marzo 2020: se così dovesse essere, di certo il risultato sarà raggiunto in larga parte grazie a Lite.

Abbiamo inoltre modo di scoprire la classifica dei giochi Nintendo più venduti su Switch. Ecco la lista completa:

Mario Kart 8 Deluxe – 17.89 milioni Super Mario Odyssey – 14.94 milioni Super Smash Bros Ultimate – 14.73 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 13.61 milioni Pokemon Let’s GO Pikachu e Eevee – 10.98 milioni Splatoon 2 – 9.02 milioni Super Mario Party – 6.99 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 4.10 milioni 1-2-Switch – 3.01 milioni Mario Tennis Aces – 2.75 milioni

Come potete vedere Mario Kart 8 domina la classifica, seguito da Super Mario Odyssey e dall’ottimo Super Smash Bros. Ultimate, uno dei più rapidi successi di Nintendo. Diteci, quali di questi giochi possedete? Qual è il vostro preferito?