Switch, le esclusive vendono più di quelle su PlayStation 5

Che Nintendo Switch sia un successo non è di certo un segreto, tuttavia gli ultimi dati di vendita del territorio statunitense rivela alcune informazioni molto interessanti. Nonostante siano passati quasi nove mesi dal rilascio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nel Nord America la piattaforma ibrida della Grande N continua a sorprendere tutti: i dati di NPD condivisi da Mat Piscatella rivelano che tra i venti giochi più venduti durante il mese di luglio 2021, otto sono usciti anche su Nintendo Switch, tra cui alcune esclusive.

Nello specifico, il titolo più venduto negli Stati Uniti durante il mese passato è proprio The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che abbiamo recensito qui, con a seguire Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, NEO: The World Ends With You e Mario Kart 8 Deluxe al quarto posto. Successivamente sono presenti Mario Golf: Super Rush in sesta posizione e Super Smash Bros. Ultimate al decimo posto. Seguono poi titoli che hanno trainato le vendite sulla piattaforma sin dal loro rilascio.

Parliamo quindi di titoli come Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Pokémon Spada e Scudo. Totalizzano numeri importanti anche opere come Call of Duty: Black Ops Cold War, ancora in seconda posizione, o l’imbattibile Minecraft. Presenti nella lista anche due esclusive PlayStation 5: Marvel’s Spider-Man Miles Morales primeggia in ottava posizione, seguito da Ratchet & Clank Rift Apart all’undicesimo posto.

US NPD SW – July 2021 Top 20 Sellers pic.twitter.com/k7pSlcq9cg — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 13, 2021

Abbiamo di fronte dei numeri molto importanti che, cosa che rende il tutto ancor più interessante, non includono i dati di vendita del mercato digitale. L’industria del gaming continua a totalizzare delle somme non indifferenti, soprattutto se teniamo conto che questi dettagli riguardano solo il mercato statunitense. Per il momento, non sappiamo quali sono i numeri reali delle vendite in Europa, ma possiamo credere che giungeranno anche nei prossimi giorni. Fateci sapere nei commenti quali sono i titoli che avete giocato durante queste ultime settimane!