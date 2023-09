Con una mossa davvero molto particolare, Nintendo ha deciso di mettere in commercio un bundle della sua ottima Nintendo Switch Lite, scegliendo di realizzare una versione brandizzata della console a tema Animal Crossing, ed includendo in essa anche una copia digitale dell’ottimo Animal Crossing: New Horizons (a proposito, qui la nostra recensione del gioco). “Particolare”, perché New Horizons è arrivato sul mercato ormai 4 anni fa, ed è quanto meno strano che Nintendo proponga solo ora un bundle col gioco per la sua Switch Lite.

Che sia un’edizione da collezione? Probabilmente sì, ed ecco perché vi suggeriamo, quanto meno, di darle un’occhiata, specie ora che i preorder si sono aperti su Amazon ed è possibile garantirsi una console al prezzo di appena 219,00€, con consegna prevista entro il day one, fissato al prossimo 20 ottobre.

Nintendo Switch Lite edizione Animal Crossing, chi dovrebbe acquistarla?

Come spesso succede, i clienti preferenziali di questa serie di prodotti Nintendo a tiratura limitata sono, anzitutto, i collezionisti, che amano collezionare non solo i gadget, ma anche e soprattutto le varie versioni delle console prodotte dalla grande N che, spesso, diventano veri e propri oggetti di culto. Questa edizione, certamente, non sarà da meno, in quanto si tratta di una Switch Lite completamente personalizzata sul tema del videogame. L’edizione, inoltre, include anche la versione digitale del gioco, ed è ovvio che essa possa risultare un buon punto di partenza per chi ancora non ha avuto modo di acquistare la splendida console Nintendo, oltre che per i tanti giovanissimi alle prese con i primi videogiochi e le prime console.

Ciò detto, è ovvio che l’intera operazione possa essere interpretata anche come una mossa furba da parte di Nintendo che, con questa edizione limitata visto che, includendo il gioco, è facile immaginare che questo bundle voglia posizionarsi sul mercato con un anticipo sufficiente a generare interesse in vista della stagione natalizia, quando una console con tanto di gioco incluso può fare, effettivamente, la felicità di molti… sempre che non vada esaurita!

Per ciò che concerne il prezzo, va detto che la Switch Lite, in buona parte delle sue colorazioni, è stata in sconto per buona parte del 2023, fermandosi a prezzi che oscillavano, più o meno ovunque, attorno ai 189 euro e poco più. Un prezzo davvero ottimo per la console Nintendo, specie considerando il suo straordinario e ragionato parco titoli. Il punto è che già da qualche settimana, la console non è più reperibile a prezzi così bassi e, anzi, sta inspiegabilmente tornando a salire di prezzo, attestandosi, allo stato attuale, attorno ai 200 euro. Considerando che il solo Animal Crossing: New Horizons viene venduto a circa 50 euro, è ovvio che questo bundle Nintendo sia davvero molto conveniente, con una console che, a conti fatti, viene venduta attorno ai 169 euro, ovvero al prezzo più basso mai registrato!

Bellissima nella sua colorazione turchese, questa edizione di Switch è l’ideale per chiunque non abbia ancora avuto modo di acquistare la bellissima e versatile console Nintendo. Certo, Switch Lite non può essere collegata al televisore come la versione classica, ma la console è compatibile con tutto il parco titoli della Switch classica, con la differenza che è utilizzabile solo in modalità portatile. Collezionisti o meno che siate, dunque, vi suggeriamo caldamente di prendere in considerazione questo preorder, consultando subito la pagina dello store dedicata al questa splendida edizione griffata Animal Crossing, prima che essa finisca nelle mani di eventuali bagarini!

