Switch Lite: sondaggio in Giappone ne valuta l’interesse

Il Giappone ha fatto un sondaggio su quanto interesse ci sia nell'acquisto della nuova Nintendo Switch Lite. Il risultato è molto interessante.

Dall’annuncio di Switch Lite, sono state molte le polemiche e le questione sollevate online. Chi è pro alla nuova versione di casa Nintendo e chi contro. Il Giappone ha ultimamente fatto un sondaggio su quanto interesse ci sia nell’acquisto della nuova console portatile Nintendo. Il risultato si è rivelato essere molto interessante.

Il sondaggio ha chiesto a proprietari e non proprietari di Switch se intendevano o meno acquistare una Nintendo Switch Lite. Ci sono state oltre 5.000 risposte (5.191 per l’esattezza). Ecco come sono ripartiti questi risultati:

“Non comprerò una Lite, ma comprerò una (normale) Switch” – 342 voti: 9% degli intervistati .

Questi sono proprietari non-Switch che non sono interessati al prossimo Lite ma che vogliono acquistare uno Switch standard.

. Questi sono proprietari non-Switch che non sono interessati al prossimo Lite ma che vogliono acquistare uno Switch standard. “Passerò alla prossima versione del Lite” – 393 voti: 10.4% degli intervistati.

Per coloro che acquisteranno la prossima versione Lite. Magari con la possibilità di collegarla alla TV.

“Ho già un Switch, ma acquisterò anche una Lite” – 676 voti: 17.9% di quelli intervistati .

Per coloro che non pensano che un solo tipo di Switch sia sufficiente.

. Per coloro che non pensano che un solo tipo di Switch sia sufficiente. “Non possiedo una Switch, ma comprerò una Lite” – 1.111 voti: 29,4% degli intervistati .

Sembra che per questi individui, il Lite è più attraente del normale Switch.

. Sembra che per questi individui, il Lite è più attraente del normale Switch. “Ho già una Switch, ma passerò alla Lite” – 1.258 voti: 33,3% degli intervistati.

Questa risposta ha messo in ombra i proprietari non-Switch che volevano comprare un Lite.

In pratica, il 47,3% degli intervistati ha dichiarato che acquisterà una Nintendo Switch Lite. La maggior parte degli intervistati tuttavia, dice che non lo farà.

E voi che intenzioni avete? Siete interessati ad acquistare la nuova Switch Lite? O preferite lasciar perdere?