Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale o se, semplicemente, il gaming è la vostra passione, e volete provare l’ebrezza ed il divertimento dell’offerta di Nintendo, con la sua apprezzatissima Switch, allora siamo certi che non vorrete perdervi questa ottima offerta del Black Friday 2022 di Amazon, che vi permetterò di accaparrarvi un bel bundle a tema Nintendo Switch, con tanto di abbonamento al servizio online Nintendo per poter giocare in rete.

Entra a far parte della rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, dunque, questo splendido bundle che include la console Nintendo Switch, il sempre ottimo Mario Kart 8 Deluxe e ben 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il tutto al prezzo di 299,98€, contro i 368,00€ del prezzo originale!

Un affare, con uno sconto applicato pari al 18%, ovvero di circa 70 euro che, a nostro giudizio, non sono affatto pochi, specie considerando la situazione drammatica in cui versa ancora, dopo due anni di COVID, il mercato delle console, con materie prime che scarseggiano, stock incapaci di rispondere alla domanda del mercato, e dunque con prezzi che non riescono a scendere, anzi, in costante aumento.

In questo contesto, la versione classica di Nintendo Switch è stata poco colpita, con la console quasi sempre disponibile nel corso dell’anno a scapito, invece, della sua versione OLED, che è spesso soggetta a periodi di esaurimento scorte (per quanto la situazione vada assestandosi). Eppure, anche al netto della presenza sul mercato, la console non è comunque mai soggetta a sconti importanti, specie quando venduta in bundle con altri prodotti.

Considerando, dunque, che il prezzo della sola console è di circa 330 euro (al netto di sconti), capirete bene che questo bundle risulta particolarmente conveniente poiché, a conti fatti, è come se il gioco incluso, ovvero Mario Kart Deluxe 8, fosse in regalo. E giacché parliamo di uno dei migliori giochi per la console, oltre che del multiplayer più longevo tra quelli disponibili su Switch, capirete bene che questo è un affare davvero intrigante, specie in vista del Natale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

