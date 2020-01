Switch, per alcuni sviluppatori la next-gen non metterà in pericolo la console

Con il lancio a fine anno di PS5 e Xbox Series X le probabilità di vedere titoli multipiattaforma che arrivino anche su Nintendo Switch potrebbero diminuire radicalmente, anche se ci vorrà del tempo perché il mercato si assesti avendo così un periodo di transizione, anche alla luce delle dichiarazioni di Microsoft riguardanti l’assenza nei primi tempi di titoli esclusivi che potranno funzionare solo sulla versione più potente della console.

Di questi argomenti ha parlato con Nintendo Everything, il responsabile di Engine Software, studio specializzato proprio nelle conversioni per Switch come Ni no Kuni e Into the Breach. Ruud van de Moosdijk ha dichiarato che Switch «esiste nella propria dimensione del mercato e continuerà ad avere buoni risultati». L’unicità della console, aspetto sul quale d’altronde Nintendo ha sempre puntato, significa che la potenza non è così fondamentale ai fini di mantenere un lungo ciclo di vita che possa competere con la next-gen.

«Secondo me Nintendo Switch, com’era accaduto per Wii, ha una propria fetta di mercato e continuerà a far bene anche quando PS5 e Xbox Series X saranno rilasciate – ha aggiunto Ruud van de Moosdijk – Come accaduto sempre in passato, le console Nintendo hanno i loro tratti distintivi che non dipendono dall’avere il processore più potente o maggiori quantità di memoria. Per questo sorrido sempre quando qualcuno sostiene che Nintendo sia ormai finita».

Il responsabile dello studio Engine Software, parlando sempre con Nintendo Everything, ha inoltre aggiunto che l’azienda ha fatto un «ottimo lavoro» nell’offrire «ancora prima che la console fosse realmente disponibile», i giusti strumenti e l’ambiente di sviluppo adeguato per gli sviluppatori. Van de Moosdijk ha infine aggiunto: «Sono stati compiuti molti passi avanti da quando ci si doveva accontentare di un circuito con un cavo e un manuale in giapponese per sviluppare su console».