Se il gaming e la vostra passione ma, per qualche motivo, non avete ancora avuto modo di acquistare una splendida Nintendo Switch o se, magari, avete sì una Switch ma avete intenzione di passare al più interessante (e nuovo) modello OLED della console, allora questa è un’offerta che proprio non potete lasciarvi scappare!

Su eBay, infatti, Switch OLED è disponibile in queste ore a quello che è il prezzo più basso in circolazione, forse proprio uno dei più bassi degli ultimi mesi, visto che sul portale è acquistabile a soli 299,00€, contro i 349,00€ originariamente richiesti per l’acquisto!

Stiamo parlando del prezzo più basso attualmente disponibile in rete, che vi permetterà di portarvi a casa una console che, ormai, non ha davvero più bisogno di presentazioni e che, per altro, si appresta ad ospitare quello che è uno dei titoli più attesi di questo 2023, ovvero lo spettacolare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita su Switch il prossimo 12 maggio!

Questa, dunque, è certamente una di quelle occasioni da non perdere per acquistare la console, anche perché, come da premessa, parliamo della versione OLED messa in commercio da Nintendo che, pur non vantando migliorie in termini meramente prestazionali, monta un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione, oltre che la pulizia delle immagini a schermo.

Si tratta, in sintesi, di una revisione del modello originale, pensata per migliorare la qualità del gioco in versione portatile, e che è comunque compatibile con l’intera libreria giochi per Nintendo Switch, garantendovi così di poter giocare con qualsiasi uscita per la console, vecchia o nuova che sia.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

