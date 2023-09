Ieri si è tenuto un direct dedicato interamente a Super Mario Bros. Wonder, il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose di sempre. Per l’occasione, così come successe con Odyssey, è stata annunciata una Nintendo Switch OLED in edizione limitata; se state già sognando di averla tra le mani sarete felici di sapere che i preorder sono già aperti da GameStop!

La console è, infatti, disponibile per il preordine a un prezzo di listino di 349,98€, con il rilascio che è previsto per l’8 ottobre 2023. Dato che si tratta di un’edizione limitata vi consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero esaurire in fretta, con un restock che difficilmente verrà fatto nel corso dei prossimi mesi.

Switch OLED

La Nintendo Switch OLED dedicata a Super Mario Bros. Wonder presenta la vivace colorazione “Mario Red” e dei dettagli di design davvero unici. La dock e i Joy-Con sono, infatti, tinte del rosso tipico di Super Mario, mentre alcune serigrafie adornano il retro della console e della dock, con dei disegni di linee di monete sul blocco dell’alimentazione e una piccola sagoma di Mario in procinto di saltare nell’angolo in basso a sinistra.

Mentre la console ha una scocca coordinata nella parte posteriore, quella anteriore è stata lasciata minimalista per mettere in risalto il bellissimo schermo OLED, che vi permetterà di giocare con una risoluzione nettamente migliore rispetto alla Nintendo Switch tradizionale. Insomma, questa versione in edizione limitata offre un tocco di personalità Mario, senza compromettere lo stile inconfondibile della console.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina GameStop dedicata al preorder. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, dato che la Gaming Week di Amazon sta per terminare, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri tantissimi articoli dedicati per trovare qualche offerta che fa al caso vostro.

