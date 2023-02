Appassionati di gaming, ma soprattutto di Pokémon, adunata! Vi segnaliamo infatti che, sul portale di Unieuro, è attualmente disponibile a prezzo scontato la splendida, e introvabile, Switch OLED a tema Pokémon, uscita in concomitanza del lancio dei giochi Scarlatto e Violetto e, oggi come oggi, reperibile solo a prezzi di molto maggiorati rispetto alle origini!

Ebbene, grazie a Unieuro, potrete non solo acquistare la console ad un prezzo decente (e per altro lievemente scontato), ma riceverete in regalo anche una copia a scelta tra gli ultimi due giochi dedicati ai Pokémon, qualora vi manchi uno dei due o non abbiate proprio cominciato la vostra avventura nella nuova regione di Paldea!

Il prezzo proposto dal portale? Soli 399,90€, che non sono poi molti se si pensa che, sul mercato secondario ed anche a causa del bagarinaggio, questa console è spesso venduta a prezzi anche superiori ai 600 euro, a causa non solo della bellezza della sua livrea, ma anche e soprattutto della sua collezionabilità!

Grazie a Unieuro, invece, avrete la possibilità di acquistarla senza fastidiosi sovrapprezzi, e con la garanzia di acquistare un prodotto nuovo e senza alcun tipo di imbroglio, con anche il vantaggio di ricevere a casa uno dei due giochi dedicati ai mostriciattoli di Nintendo.

Per quanto riguarda la console in sé, parliamo di una versione OLED di Switch, ovvero quella che è la più recente revisione dell’amatissima console Nintendo, arrivata sul mercato un paio d’anni fa. Attenzione, perché non parliamo di una “Switch 2.0”, ma semplicemente di un’edizione della console che vanta alcune migliorie secondarie, come un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″, o l’inserimento di una porta Ethernet per la connessione della console via cavo.

Per il resto, non ci sono specifiche differenze a livello di performance hardware rispetto alla classica Switch, e questa edizione è quindi compatibile con qualsiasi gioco Switch uscito fino ad oggi.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Unieuro sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare alle origini o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

