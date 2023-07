Avevamo aperto il pomeriggio proponendovi quella che è forse una delle migliori offerte (se non la migliore) relative a PlayStation 5, in queste ore in sconto su eBay a quello che, indubbiamente, è il prezzo più basso mai registrato per la console nella sua versione con disco!

Ebbene, sempre spulciando l’ottimo portfolio di offerte eBay di oggi, vi segnaliamo che sullo store è nuovamente in sconto, anche stavolta al prezzo più basso di sempre, anche l’ottima Nintendo Switch, qui nella sua versione OLED, attualmente disponibile sullo store a soli 289,99€, rispetto ai circa 349 euro del prezzo di listino.

Indubbiamente, si tratta di un prezzo davvero imperdibile, specie considerando che la console qui proposta è la versione OLED, ovvero la migliore per godere appieno del catalogo di giochi per la console in versione “portatile”, trattandosi dell’edizione di Switch che, tra le varie migliorie, vanta anche un nuovo e brillante schermo OLED da 7 pollici: un upgrade significativo rispetto al modello precedente visti i colori vivaci del display, il contrasto migliorato e una resa visiva complessiva straordinaria.

Insomma, parliamo effettivamente dell’edizione migliore da portare con sé in vacanza, specie qualora si voglia godere appieno (e al meglio) di capolavori come Zelda: Tears of the Kingdom! Senza contare che, proprio questa versione OLED, pur non proponendosi con prestazioni migliori rispetto alle due restanti versioni dell’hardware, può comunque vantare una batteria potenziata, giustificata dalla presenza del nuovo display, e che è in grado di garantire qualche ora di gioco in più rispetto al modello precedente.

Ovviamente, al netto di questo, parliamo di una console che conserva comunque tutte le funzionalità tipiche di Nintendo Switch, a partire dalla sua Dock Station, che vi permetterà di collegare istantaneamente la console alla TV per giocare in modo “tradizionale”, oltre alla piena compatibilità con il vasto catalogo di giochi Switch.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

