Annunciata nel corso di un Nintendo Direct dedicato interamente a Super Mario Bros. Wonder, attesissimo nuovo capitolo dedicato al baffuto (ex) idraulico Nintendo, la Nintendo Switch OLED dedicata a Mario è un’edizione a tiratura limitata dell’ottima console Nintendo i cui preorder, come saprete, sono stati aperte praticamente subito rispetto all’annuncio.

Il punto, semmai, è che la console sta per arrivare sul mercato e trattandosi di un’edizione limitata, questi saranno gli ultimi giorni per avere la certezza di accaparrarsene una, specie qualora vogliate evitare di doverla recuperare dalle mani di qualche disonesto rivenditore online. La Switch OLED di Super Mario arriverà, infatti, il prossimo 6 ottobre al prezzo di 349,00€, e trattandosi di un prodotto limitato è facile immaginare che essa andrà presto esaurita.

Switch OLED di Super Mario, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione di Nintendo Switch dedicata a Super Mario Bros. Wonder e venduta in una vivace colorazione “Mario Red”, è un prodotto pensato appositamente per i collezionisti che, specie per quanti hanno un feticcio per i prodotti che vantano tanto il marchio Nintendo quanto quello di Super Mario. Si tratta, dunque, di un prodotto limitato, i cui stock potrebbero ben presto esaurirsi, salvo poi tornare sul mercato secondario con gravose maggiorazioni.

Switch OLED

Al netto delle sue splendide serigrafie, oltre che della sua esclusività, è ovvio che questa console così colorata e prettamente a tema Mario possa essere anche uno splendido punto di partenza per chi, magari anche giovanissimo e innamoratosi del recente film al cinema (a proposito, qui potete leggere la nostra recensione!), non veda l’ora di entrare nel mondo Nintendo, compiendo così il primo passo direttamente grazie ad una console indubbiamente bellissima e valida come è proprio Switch OLED.

Adornata da dettagli di design davvero unici, che rendono anche la sua dock station, questa edizione di Nintendo Switch gode di uno splendido schermo OLED, che vi permetterà di giocare con una risoluzione nettamente rispetto ai modelli base (Switch Lite compresa). Si tratta, dunque, di una console bellissima da usare anche in versione portatile e che, vista l’imminente chiusura dei preorder, vi suggeriamo di acquistare immediatamente, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto.

