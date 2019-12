Switch Online: ecco i giochi NES e SNES in arrivo a dicembre

È ormai innegabile il fatto che Nintendo Switch è un successo effettivo. La piccola console ibrida è riuscita in questa generazione non solo a impressionare grazie alle sue peculiarità ma anche a far dimenticare i fan storici lo sbaglio di Nintendo commesso con Wii U. Senz’ombra di dubbio la console della casa nipponica risulta uno dei prodotti da gaming più desiderati tra la massa di videogiocatori. Tuttavia come ogni singolo prodotto ludico anche la console di Nintendo sembra peccare sotto svariati punti di vista. Switch Online sicuramente è l’esempio più concreto da fare quando si va a toccare quest’argomento.

Fin dall’annuncio di questo servizio Nintendo non ha saputo sfruttare il tutto rendendo le funzionalità Online di Switch molto macchinose. Tra mancanze effettive e utilizzo indispensabile di App esterne alla console, Switch Online ha sicuramente fatto diversi buchi nell’acqua. Anche il catalogo di giochi gratis NES messo a disposizione dei vari abbonati non avrebbero convinto del tutto il pubblico.

Solo il catalogo SNES di Switch Online sembra aver “riacquistato” parte della fiducia dei giocatori verso il servizio Nintendo. Anche se la politica di aggiungere giochi mensilmente a questi cataloghi è cambiata, durante il mese di Dicembre qualche nuova perla si unirà alla libreria. Di seguito vi elenchiamo tutti i giochi in arrivo il prossimo 12 Dicembre:

Starfox 2 (SNES)

Super Punch-Out! (SNES)

Kirby Super Star (SNES)

Breath of Fire (SNES)

Crystalis (NES)

Journey to Silius (NES)

Ovviamente per poter sfruttare questi nuovi giochi (così come tutto il catalogo SNES e NES) dovrete abbonarvi al servizio Switch Online. Fateci sapere cosa ne pensate di queste nuove aggiunte, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!