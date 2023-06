State giocando a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, o magari l’avete già finito, e ve ne siete innamorati così tanto che ora volete qualche accessorio a tema per la vostra Nintendo Switch? Vi capiamo bene, ecco perché oggi vi segnaliamo che il magnifico Pro Controller a tema è in sconto a 67,90€, ma solo per pochi giorni!

Su ePrice, infatti, potete trovare il controller a tema Tears of the Kingdom in ribasso di 5,48€ rispetto al prezzo di listino di 73,38€, ma solo per i prossimi 7 giorni. Le scorte sono limitate e sono rimasti pochi pezzi disponibili, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. I prodotti Nintendo difficilmente vengono messi in sconto, nemmeno durante eventi come il Prime Day, quindi si tratta di un’occasione da non perdere.

Il Pro Controller dedicato a Tears of the Kingdom è un accessorio davvero spettacolare per tutti i fan dell’iconica saga. La sua estetica magnifica con disegni neri e oro che richiamano la tavoletta Sheikah, insieme ai caratteri antichi e al simbolo della Triforza, trasmettono l’essenza di Zelda in ogni centimetro. Ma non è solo la bellezza estetica a rendere questo pad straordinario.

Il pad offre anche una migliore comodità durante le sessioni di gioco sulla Nintendo Switch: rispetto ai classici Joy-Con, si tratta di un dispositivo di alta qualità che fornisce il feeling e le funzionalità dei tradizionali controller. Tutti i pulsanti della console in modalità portatile sono presenti, ma sono disposti in modo più pratico per facilitarne l’utilizzo. Inoltre, il Pro Controller è dotato di tecnologia HD Rumble e un sensore NFC per leggere gli Amiibo.

La connessione alla vostra Switch avverrà semplicemente tramite Bluetooth, eliminando l’ingombro dei cavi e offrendo maggiore libertà di movimento. Dopodiché, la batteria ha un’autonomia fino a 40 ore, garantendovi, dunque, lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Inoltre, è possibile connettere il controller anche al PC, ampliando le sue possibilità di utilizzo e non limitandosi alla console di casa Nintendo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina ePrice dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

