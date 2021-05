Switch Pro: Nintendo starebbe muovendo i primi passi verso l’annuncio

Nintendo Switch Pro è ormai uno dei rumor più ricorrenti degli ultimi mesi (se non anni) e adesso torna a far parlare di sé dato che una nota azienda giapponese ha fornito alcune interessantissime informazioni riguardo il fantomatico modello rivisitato. Ad aggiungersi alle fonti che citano a più riprese la versione potenziata dell’ibrida di Nintendo è proprio Nikkei, che più volte in passato si è rivelata molto affidabile.

Secondo il nuovo report possiamo aspettarci con certezza l’arrivo di un modello con maggiore potenza grafica, e non una semplice rivisitazione come fu con il 3DS e il New 3DS, al contrario di quanto alcuni credevano. VGC traduce l’affermazione di Nikkei, secondo cui “la compagnia dovrebbe inoltre introdurre un modello più avanzato con una migliore qualità grafica e questo dovrebbe essere il primo modello aggiuntivo di Nintendo Switch dal lancio di Switch Lite”.

Sempre Nikkei rivela che Nintendo ha intenzione di incrementare in modo sostanziale la produzione di Switch: come possiamo vedere nel seguente tweet, Takashi Mochizuki di Wall Street Journal ha recentemente affermato che la Grande N vuole aumentare la produzione di console fino a raggiungere ben 30 milioni di unità entro la fine dell’anno fiscale, aspettandosi quindi un notevole incremento delle vendite, presumibilmente in vista dell’arrivo di Nintendo Switch Pro.

Nikkei just published a report which follows mine in March. Nikkei says Nintendo plans to:

-produce about 30 mln units of Switch this FY

-plans upgraded model with better graphicshttps://t.co/wHjKvXEcjR — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 2, 2021

Sia Nikkei che Mochizuki concordano quindi su quelli che sembrano essere i piani di Nintendo per i prossimi mesi, aggiungendo credibilità ai fatti. Un portavoce di Nintendo ha però voluto aggiungere alcuni curiosi dettagli: “non c’è nulla che possiamo dire riguardo i numeri della produzione o di modelli più potenti“. Un’affermazione che non conferma i rumor dell’imminente arrivo di Switch Pro, ma che non si pone nemmeno l’obiettivo di smentirli.

Dietro tutta questa faccenda l’unica certezza è che sempre più fonti parlano dell’arrivo di Switch Pro, ed è davvero difficile credere che dopo quattro anni dal rilascio del modello originale Nintendo non stia pianificando la pubblicazione di una revisione. Ricordiamo che ormai anche nel più recente aggiornamento del firmware della console sono presenti riferimenti a versioni più potenti. In mancanza di informazioni ufficiali, non possiamo che considerare queste affermazioni come rumor. Fateci sapere commentando in calce quando pensate possa arrivare Switch Pro!