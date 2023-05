State pensando di acquistare una Nintendo Switch per poter giocare al nuovo e spettacolare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Ebbene, e se vi dicessimo che non solo potete acquistare un bundle con la console e il gioco a un prezzo scontato, ma che anche otterrete in regalo un volo andata e ritorno in Europa?

Grazie alla nuova promozione di Unieuro tutto ciò sarà possibile: acquistando il bundle con la Nintendo Switch OLED e la versione fisica the Tears of the Kingdom, in offerta a 349,90€ invece di 369,89€, riceverete il voucher per un volo andata e ritorno completamente gratis. Dopo il pagamento, infatti, riceverete una email con il codice da riscattare; vi basterà poi completare la registrazione sul sito www.volaconunieuro.com entro 10 giorni per ricevere il coupon con cui prenotare il viaggio!

Insomma, non solo guadagnerete la console Nintendo e uno dei giochi più attesi dell’anno, ma potrete viaggiare in una delle tantissime destinazioni europee disponibili, prenotando il viaggio entro 5 mesi dalla registrazione nel sito. Il nostro consiglio è quello di approfittare della promozione il prima possibile, dato che le scorte potrebbero andare a ruba.

La Nintendo Switch è senza dubbio una delle console più pratiche e versatili sul mercato, dato che vi consentirà di giocare ovunque voi siate. Potrete, infatti, sfruttarla sia in versione docked e, dunque, collegarla a un monitor o un TV, sia in modalità portatile. Anche i Joy-Con possono essere a loro volta staccati e utilizzati singolarmente, così da giocare con un amico senza dover acquistare controller aggiuntivi o sfruttare la loro innovativa tecnologia di tracciamento dei movimenti.

Nonostante ciò, la scelta migliore è sicuramente di partire proprio con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dopo pochi giorni dalla sua uscita, il titolo si è già affermato non solo come uno dei migliori della saga, ma dell’ultimo decennio. La nuova avventura di Link non è, infatti, un semplice sequel, bensì un’opera che migliora e supera il suo predecessore in ogni aspetto.

Insomma, cosa c’è di meglio che giocare a Tears of the Kingdom in una Nintendo Switch OLED nuova di zecca, e magari a bordo di un aereo? Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata alla promozione. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

