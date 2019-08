Syberia The World Before: annunciato il nuovo capitolo della serie di adventure game di Sokal

Syberia The world before è il nuovo capitolo dell'amata serie di adventure game creata da Sokal. Scopriamo i primi dettagli sull'annuncio.

Microid e Benoît Sokal hanno annunciato il nuovo capitolo dell’amata serie di adventure game Syberia. Questo nuovo gioco si chiama Syberia The World Before e ci vedrà, ancora una volta, alle prese con Kate Walker e una nuova indagine. Ci aspetta un drammatico viaggio attraverso i continenti e addirittura il tempo, e avremo a che fare con le crisi politiche e le tragedie del ventesimo secolo.

Syberia The World Before consentirà ai fan di tornare a immergersi nelle atmosfere uniche che sono il marchio di fabbrica della serie, alla scoperta di una storia pieno di mistero, poesia ed emozioni. Un’avventura fatta di viaggi ed esplorazioni, ingegnosi meccanismi da sbloccare e, naturalmente, l’eccezionale qualità artistica di Benoît Sokal. Con i suoi paesaggi irreali, innevati ed enigmatici, i robot e i personaggi teneri e stravaganti, Syberia The World Before piacerà tanto agli appassionati della saga quanto ai nuovi giocatori.

“Due anni dopo la release dell’ultimo episodio, sappiamo che i fan saranno curiosi e impazienti di scoprire questa nuova avventura della nostra amata Kate Walker. Lo sviluppo del gioco è ancora in corso, e da parte nostra possiamo dire di essere davvero felici tornare di nuovo nell’universo di Benoît Sokal. questa volta offriremo a tutti i fan l’opportunità di scoprire qualcosa di più sulla nostra eroina, e di reimmergersi nell’atmosfera unica del gioco”, commenta Elliot Grassiano, Vice-President di Microïds.

“Sono davvero felice di portare Avanti il viaggio di Kate, e di poter condividere questa mia avventura con tutto il team di Microïds. Vogliamo dare ai fan della serie una storia ancora più misteriosa degli episodi precedenti, con tanto automi con cui operare, puzzle da risolvere e personaggi davvero strani da incontrare lungo il cammino”, aggiunge Benoît Sokal, Artistic Director e autore della storia.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Lo attendevate?