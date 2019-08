System Shock 2 Enhanced Edition è ufficialmente in sviluppo

Nightdive Studios ha annunciato di essere al lavoro su System Shock 2 Enhanced Edition, ovvero una versione remaster del secondo capitolo della serie.

La saga di System Shock può contare su molti fan fedeli che sono in religiosa attesa del terzo capitolo. Purtroppo, non abbiamo novità in tal senso, ma Nightdive Studios cerca di aiutarci a sopportare l’attesa con un annuncio: è attualmente in sviluppo System Shock 2 Enhanced Edition, ovvero una versione riveduta e corretta del secondo gioco della serie.

Nightdive Studios ha già esperienza in questo tipo di produzioni, visto che ha realizzato le remaster di Turok, Forsaken e del primo System Shock. Ancora non è chiarissimo che tipo di trattamento riceverà System Shock 2, ma è probabile che il team realizzi una remaster sullo stile del primo gioco, rilasciato in versione Enhanced Edition nel 2015. È quindi probabile che il rilascio sia previsto unicamente in versione PC: per ora, però, non ci sono informazioni precise sulla questione. Tutto quello che sappiamo si trova nel tweet d’annuncio, che potete vedere qui sotto.

You asked for it and we are working on it… System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019

Il primo System Shock, inoltre, fu guidato da Ken Levine, in qualità di lead designer. Levine è divenuto poi famoso per la serie di Bioshock, ma la sua carriera è costellata da altri successi, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo a lui dedicato.

Oltre a System Shock 2 Enhanced Edition, sappiamo che è attualmente in lavorazione System Shock 3 e un remake del primo capitolo: in pratica, sono in arrivo ben tre giochi della serie. Diteci, cosa ne pensate? Siete felici che l’IP si sia finalmente sbloccata e voglia ritornare sulle nostre macchine da gioco, oppure temete che ci sia rischio di saturare il mercato?