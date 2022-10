Da quando sono stati sdoganati i remake ne abbiamo viste di tutti i colori. Molti dei titoli più amati del passato sono stati rifatti e rimodellati seguendo una struttura e un aspetto grafico moderno, e l’esempio più lampante è sicuramente il lavoro fatto da Capcom con Resident Evil 2 e 3 (li potete acquistare su Amazon). Ora, uno dei remake più attesi in assoluto per i giocatori PC è quello di System Shock, con la produzione targata Nightdive Studios che ha entusiasmato i fan della serie fin dal primissimo annuncio.

Di questo remake dello storico FPS sci-fi abbiamo già visto diversi trailer, ma a mancare ancora all’appello è la data di uscita. Ora, come stanno facendo notare alcuni utenti su Twitter, sembra che la pagina ufficiale del gioco su Steam abbia svelato un’informazione importante a tal proposito. Il remake di System Shock non sembra più così lontano, dato che come possiamo vedere su Steam il gioco dovrebbe arrivare a marzo 2023.

Al momento la pagina Steam di System Shock presenta tutta una serie di informazioni sul progetto e su cosa ritroveremo in questo atteso remake. Oltre a ciò, è possibile dare un’occhiata approfondita a tutta una serie di screenshot e filmati del gioco che mettono in mostra i dettagli visivi di questo rifacimento. C’è anche la possibilità di pre-acquistare il gioco, con il team che regalerà una copia di System Shock 2: Enhanced Edition a chiunque lo farà.

System Shock coming March 2023 according to Steam https://t.co/ef3cQojGI0 pic.twitter.com/qI3tyxOJsA — Wario64 (@Wario64) October 6, 2022

Al momento la pagina Steam è l’unica a citare il lancio del remake di System Shock a marzo 2023. Non è ancora arrivato nessuno annuncio da parte di Nightdive Studios o del publisher Prime Matter, ma siamo sicuri che prima o poi il gioco sarà protagonista di un nuovo appuntamento comunicativo dedicato. Non ci resta che pazientare ancora un po’ quindi, e tra qualche mese torneremo in uno dei mondi virtuali che hanno contribuito a rivoluzionare il genere degli FPS su PC.