Il team di System Shock Remake ha confermato la finestra d’uscita del videogioco individuandola a marzo 2023. Non è affatto la prima volta che parliamo di questa pubblicazione, anche se le recenti dichiarazioni dei ragazzi di Nightdive Studios non possono far altro che tranquillizzare gli appassionati in trepidante attesa, specialmente dopo il trailer, e i vari gameplay.

I piani di lancio di System Shock Remake non sono quindi cambiati di una virgola, e tutti coloro che temevano ci sarebbe stato un nuovo rinvio possono lanciare un sospiro di sollievo: “Dopo il nostro ritorno alla Gamescom abbiamo esitato a condividere altre informazioni così da non rovinare le sorprese che avevamo in serbo. Tuttavia abbiamo scelto alcune ultime cose da condividere prima di avvicinarci alla nostra finestra di lancio per marzo 2023″.

Il messaggio è stato scritto direttamente sulla pagina Kickstarter del videogioco, cercando di rassicurare il più possibile anche i fan dubbiosi nei confronti del periodo da loro indicato: “Come alcuni di voi hanno fatto notare non è la prima volta che ci avviciniamo a una finestra di lancio prevista per il gioco, ma negli ultimi anni sono cambiate molte cose – l’ampiezza e la scala del progetto si sono evolute in maniera drastica e Prime Matter è entrata a far parte della produzione, cosa che ci ha consentito di concentrarci sui vari miglioramenti in termini di Quality of Life, aggiustamento dei bug e supporto alla localizzazione – si tratta degli ultimi passi importanti verso il rilascio di un gioco di cui siamo tutti incredibilmente fieri”. Il fatto che stiano sfruttando il tempo a disposizione per levigare al meglio System Shock Remake non può far altro che ben sperare nei confronti di una release anche performante.