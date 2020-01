System Shock: rilasciato un lungo video gameplay della versione pre-alpha

Come probabilmente saprete, il classico action RPG System Shock (che può vantare di essere stato fonte di ispirazione per molti giochi, uno su tutti Bioshock) è attualmente al centro dell’attenzione dello sviluppatore Nightdive Studios che ne sta realizzando un remake. In passato abbiamo già potuto vedere il gioco in azione, ma ora abbiamo finalmente a disposizione un video di gameplay molto lungo.

Il filmato è disponibile qui sotto. Sottolineiamo immediatamente che si tratta di una versione pre-alpha e che quindi non rappresenta in alcun modo la qualità finale dell’opera. Nondimeno, possiamo sfruttare questo video per notare una serie di caratteristiche del gioco particolarmente interessanti. Il gameplay è fondamentalmente quello di uno sparatutto in prima persona e ci viene richiesto di muoverci nell’ambiente sparando e colpendo dei robot con un tubo.

Possiamo ad esempio vedere alcune meccaniche, come la possibilità di colpire il terreno per attirare l’attenzione di un nemico prima di abbatterlo. Anche l’arsenale sembra abbastanza variegato: possiamo vedere una normale pistola a un certo punto, ma anche un’arma laser futuristica, tra le varie. Sono ovviamente presenti dei bug: come già detto, si tratta di un pre-alpha, ovvero uno stadio estremamente iniziale dello sviluppo.

Una cosa però è certa, System Shock sembra veramente promettente. Attualmente non è disponibile una data di uscita, quindi dovremo ancora attendere per farci un’idea di quando potremo giocarlo. Speriamo di ricevere nuove informazioni nei prossimi mesi o, al più tardi, all’E3 2020. Diteci, voi cosa ne pensate di questo filmato?