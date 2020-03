Taipei Game Show 2020: ufficiale, l’evento è stato cancellato

Inizialmente programmato per gli inizi di febbraio e poi posticipato a fine giugno, arriva in queste ore l’ennesima stangata. Il Taipei Game Show 2020 è stato ufficialmente cancellato. In un periodo incerto come questo era abbastanza logico che l’evento venisse annullato definitivamente, come successo del resto con l’E3 2020 diverse settimane fa. Probabilmente il rinvio all’anno prossimo delle Olimpiadi di Tokyo ha creato seria preoccupazione in tutto il pianeta. La cancellazione di un evento così importante è sicuramente più unica che rara. Del resto furono cancellate solo in due situazioni, durante lo scoppio della prima e della seconda guerra mondiale.

Il rinvio si è quindi trasformato in una cancellazione definitiva e anche il nuovo appuntamento in programma dal 25 al 28 giugno è stato definitivamente annullato con l’obiettivo di evitare assembramenti, una scelta saggia che porta all’ennesimo evento annullato dell’anno. Alcune voci di corridoio apparse in rete negli scorsi mesi parlavano di un possibile nuovo trailer di Elden Ring che sarebbe stato mostrato durante l’evento a Taipei, o addirittura di un nuovo trailer di Cyberpunk 2077.

Il Taipei Game Show 2020 potrebbe tenersi comunque online, con uno show in streaming dedicato. Del resto anche l’evento di Los Angeles ha pensato a questa alternativa, quindi è probabile che stiano valutando questa ipotesi. Un’altra può riguardare invece le software house, le quali potrebbero decidere di creare degli eventi sul web di loro spontanea volontà. Non ci resta quindi che aspettare e scoprire cosa succederà in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che svolgeranno uno show in streaming? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti l’evento e di come verrà strutturato.