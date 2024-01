Take-Two fa causa a Remedy e il motivo è abbastanza stupido

Nel settore videoludico le controversie possono nascere da aspetti anche abbastanza stupidi e, in questo caso, sembra che una singola lettera stia scatenando una disputa legale tra due giganti dell'industria: Take Two e Remedy Entertainment.

Secondo quanto emerso dall'ufficio legale sulla gestione delle proprietà intellettuali del Regno Unito, Take Two avrebbe avviato una causa contro Remedy alcuni mesi fa nel 2023. La questione? L'uso della lettera "R" come identificativa del team di sviluppo, presente sia nel logo di Remedy che in quello di Rockstar Games, la cui casa madre è Take Two.

La causa, che si trova attualmente in una fase di stallo, è nata dalla preoccupazione di Take Two riguardo al possibile rischio di confusione da parte del pubblico. Secondo i documenti, la presenza di due loghi simili potrebbe generare confusione tra i consumatori. Tuttavia, resta ancora incerto se la controversia si evolverà in un procedimento legale più approfondito.

Ciò che aggiunge un tocco di ironia a questa situazione è la collaborazione tra le due compagnie su un progetto importante: il remake di Max Payne 1 & 2. Nonostante la disputa sulla "R," Remedy e Take Two continuano a lavorare insieme in questa avventura di rimasterizzazione, gestendo la serie in condivisione sotto vari aspetti.

Questa non è la prima volta che Take Two si trova coinvolta in situazioni di questo tipo, segno che per l'azienda anche le cose più banali possono divenire un gran bel problema.