Take-Two ha cancellato un gioco da 53 milioni di Dollari

Take-Two Interactive ha discusso i risultati finanziario dell’ultimo trimestre nella serata di ieri e quello che è emerso dalla call con azionisti e investitori è stato abbastanza scioccante. Il publisher infatti, che ha sotto la sua ala una serie di IP decisamente importanti come GTA, Mafia e la serie NBA 2K ha infatti cancellato un nuovo videogioco, in sviluppo presso Hangar 13 oramai da ben 4 anni e finanziato attivamente dalla divisione 2K del publisher.

Il gioco in questione, stando a Bloomberg (che ha avuto modo poi di mettersi in contatto anche con altre fonti) è il progetto conosciuto con il codename Volt ed è stato attivo e rumoreggiato sulla rete fin dal 2017. Fino ad oggi, Take-Two Interactive aveva finanziato il nuovo progetto degli sviluppatori del terzo capitolo di Mafia con ben 53 milioni di Dollari ma ha poi deciso di interromperne lo sviluppo. I motivi dietro questa scelta sarebbero da ricercarsi in un progetto che non ha mai convinto a fondo il publisher, riavviato più volte e con enormi ritardi a causa della pandemia da COVID-19. A questo si aggiungono i problemi tecnici, che non avrebbero consentito di ottenere un risultato soddisfacente.

Cosa ha cancellato nello specifico Take-Two Interactive? Non sapremo in maniera ufficiale la natura di Volt, ma alcune informazioni ce le possono dare le fonti che hanno parlato con Bloomberg. Il progetto non sarebbe stato Bully 2 o un nuovo capitolo di Mafia, tutt’altro: Hangar 13 nella sua sede di Novato, in California, era al lavoro su un progetto con dei supereroi, completamente online: tutto, ovviamente, originale e senza licenze prese in prestito da mondi Disney, Marvel o DC. Purtroppo il videogioco non ha mai convinto pienamente i dirigenti del publisher.

La decisione di Take-Two Interactive è sicuramente una doccia fredda per Hangar 13. Stando a Bloomberg, il team (che è di proprietà del publisher) si riunirà nelle prossime ore per decidere cosa fare. Al di là della Definitive Edition di Mafia, infatti, la software house è rimasta praticamente ferma e dovrà probabilmente passare attraverso un assestamento societario, cercando un nuovo progetto sul quale lavorare.