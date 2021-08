Take-Two, tre remake misteriosi in sviluppo

Come un fulmine a ciel sereno, Take-Two ha annunciato di avere in sviluppo ben tre giochi non ancora annunciati. La rivelazione diventa molto più interessante per il fatto che i titoli in questione non sono capitoli completamente nuovi di serie già esistenti o IP inedite, bensì parliamo di remake o remaster di opere passate. Take-Two ha rivelato questa informazione durante una recente conferenza con gli investitori, in una sezione dedicata ai piani futuri, in cui viene di fatti menzionato lo sviluppo di “nuove iterazioni di titoli precedentemente rilasciati“.

Tre di questi sono già conosciuti: parliamo delle versioni next-gen di GTA V e Kerbal Space Program e dell’edizione stand-alone di GTA Online. Tuttavia, altri tre titoli facenti parte di questa tipologia di produzioni non sono stati ancora annunciati, e le community si sono già accese con le speculazioni. In questo attuale periodo storico, con PlayStation 5 e Xbox Series X|S rilasciate neanche un anno fa, è più che lecito avere grandi aspettative riguardo porting e riedizioni di vecchi titoli.

Ci sono possibilità che tra i titoli in arrivo sulle piattaforme di nuova generazione ci siano proprio nomi come Red Dead Redemption 2, Mafia 3 o la serie di Bioshock. Cercando invece di pensare più in grande, sarebbe davvero ottimo poter mettere le mani su opere anche meno giovani: potrebbe essere in lavorazione un remake di Bully o il ritorno di Max Payne, proprio per celebrare i suoi 20 anni.

Ciò che è certo è che Take-Two ha tra le mani una lunga serie di proprietà intellettuali di grande spessore, amatissime dagli appassionati che, di fatti, ancora oggi ne chiedono nuovi capitoli. Tuttavia, al momento la compagnia non ha rivelato ulteriori dettagli, né ha dato periodi di lancio indicativi dei tre misteriosi remake o remaster. Sempre da Take-Two, sapevamo già che erano in sviluppo tanti nuovi titoli, motivo per cui eventuali annunci potrebbero essere proprio dietro l’angolo.