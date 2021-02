Tale of Immortal da record, il gioco che sta battendo GTA 5 su Steam

La classifica dei giochi Steam ha da sempre rivelato delle sorprese a dir poco inaspettate. Proprio settimana scorsa vi abbiamo parlato di Valheim, un action RPG con elementi survival con ambientazione norrena. Il successo, forse dovuto anche ad Assassin’s Creed Valhalla, lo ha portato dritto in prima posizione nella classifica della nota piattaforma, battendo Nioh 2, GTA 5 e Tale of Immortal.

Sebbene Valheim si trovi tutt’ora al primo posto risultando essere una vera sorpresa di inizio anno, Tale of Immortal continua a macinare record su record. Per chi non conoscesse quest’ultimo, si tratta di un sandbox con elementi simulativi con una grafica davvero ben fatta e suggestiva in grado di raccontarci una storia affascinante ed onirica fatta di divinità provenienti dalla cultura cinese. L’unico problema principale è che ad oggi Tale of Immortal dispone solo della lingua cinese, niente traduzione in inglese.

Questo risultato pazzesco è stato ottenuto in meno di un mese in quanto l’opera è stata rilasciata lo scorso 27 gennaio. Secondo le recensioni prese da Steam si tratta anche di un ottimo gioco con un user score che si aggira intorno all’86%. Tale of Immortal negli scorsi giorni ha raggiunto addirittura il picco di più di 170.000 utenti connessi sconfiggendo di netto mostri sacri del calibro di GTA 5, Apex Legends e Rust, quest’ultimo negli scorso mesi tornato più popolare che mai grazie soprattutto a Twitch. Insomma, in questo momento si stanno fronteggiando due opere nuove e decisamente inaspettate, chissà cosa succederà in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete provato Valheim o Tale of Immortal nonostante il problema della lingua di quest’ultimo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i nuovi giochi in uscita su Steam.