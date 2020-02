Tales from the Borderlands 2: secondo un leak sarebbe in lavorazione

Come ben sappiamo sono passati due anni dalla notizia del fallimento di Telltale Games che ha portato al licenziamento di ben 225 persone. Lo scorso anno tuttavia la ex azienda statunitense è stata acquistata da LCG Entertainment e ristabilita con un mix di volti nuovi ed il ritorno di vecchi membri. Apparentemente secondo un rumor la nuova Telltale sarebbe al lavoro ad un sequel di Tales from the Borderlands, spin off della saga sparatutto sviluppata da Gearbox.

Il titolo, nato da una collaborazione tra Telltale e Gearbox, è ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2, ma la chiusura nel 2018 dello studio aveva spento ogni speranza di vedere una seconda stagione. Essendo stato acquistato l’anno scorso e dopo aver annunciato il seguito di The Wolf Among Us potrebbero però esserci delle serie intenzioni di proseguire il lavoro per il secondo capitolo. La fonte è un ragazzo chiamato “hereitismydude” che sulla nota piattaforma reddit aveva già svelato l’esistenza di Batman: Shadow Edition e dello stesso The Wolf Among Us 2, che ricordiamo purtroppo che gli sviluppi si sono interrotti al momento. Il ragazzo ha dichiarato che ci saranno piani futuri anche per Poker Night il quale sarà annunciato proprio al prossimo E3.

Trattandosi di un leak vi invitiamo come sempre a prendere questa notizia con le dovute pinze visto che non c’è ancora nulla di ufficiale. Toccherà comunque tenere gli occhi aperti sulle prossime attività della rinata Telltale Games.

