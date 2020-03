Tales From the Borderlands: riedizione e sequel saranno presto annunciati?

Da quanto un nuovo rumor è apparso in rete in queste ultime ore, sembrerebbe che gli amanti di Borderlands e dei titoli Telltale potrebbero assistere a un ritorno particolarmente gradito. Tales From the Borderlands starebbe per tornare con non uno ma ben due giochi. Qualche leak lo aveva già suggerito qualche mese fa, ma il nuovo indizio scovato da alcuni utenti sul web sembrerebbe semi confermare il ritorno di Rhys e compagni.

Questo nuovo rumor riguarda un paio di clip pubblicate su Reddit. Entrambi i video si mostrano con una bassa qualità essendo stati registrati off screen, ma si riesce perfettamente a intuire che si tratta del trailer di Tales From the Borderlands Redux, una riedizione del primo capitolo contenente diversi contenuti extra e un nuovo mini episodio. La parte del filmato più interessante però, arriva quando viene mostrata la finestra di lancio del titolo con un generico “2020” lampeggiante che dopo qualche secondo si trasforma in un “2”.

La conclusione della clip sembra quindi suggerire che un secondo capitolo di Tales From the Borderlands possa esistere ed essere già in sviluppo presso la rifondata Telltale Games. Al momento attuale però vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze, dato che non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale ne da parte dello studio di sviluppo e nemmeno da parte di 2K.

Di certo diverse voci di corridoio avevano già dichiarato in passato che Telltale e Ad Hoc si erano messe insieme per lo sviluppo di un secondo capitolo di Tales From the Borderlands, e questo potrebbe essere già un secondo indizio a conferma dei rumor. Non ci resta che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo di 2K per scoprire il reale fato di questo spin off di Borderlands. Vi piacerebbe partire verso nuove avventure con Rhys e compagni?