Tales of Arise annunciato durante la conferenza Xbox E3 2019

Durante la conferenza Xbox E3 2019 è stato presentato Tales of Arise da parte di Bandai Namco, titolo un cui leak era uscito nei giorni scorsi.

Nel corso della conferenza Xbox alla celebre kermesse di Los Angeles attualmente ancora in corso è stato svelato l’ultimo episodio di una delle più celebri saghe di jRPG di sempre. Stiamo infatti parlando di Tales of Arise, appartenente alla leggendaria serie Tales of.

Come ricorderete il titolo era stata leakato giusto ieri ed ora abbiamo finalmente una conferma ufficiale della sua esistenza. A colpire particolarmente del reveal è la grande qualità grafica, che riesce a coniugare le atmosfere tipiche dei titoli giapponesi con un livello grafico inaudito per la celebre serie. Tales of Arise uscirà l’anno prossimo, nel corso del 2020. Non ci sono purtroppo né un periodo né una data di lancio definitiva.

Ha fatto inoltre capolino anche una breve sinossi della trama. Il titolo sarà ambientato su due diversi pianeti: Dahna e Rena. Il secondo in particolare ha governato sul primo per gli ultimi 300 anni, derubando il pianeta delle risorse e gli abitanti della dignità. Le vicende narrate cominceranno con due eroi, provenienti dai due diversi mondi, che cercheranno di cambiare il loro destino e creare un nuovo e migliore futuro. Una trama all’apparenza classica ma che potrà molto probabilmente regalare grandi sorprese: del resto i titoli della saga Tales of sono famosi anche e soprattutto per le epiche avventure raccontate.

Che ne pensate di Tales of Arise, il titolo di Bandai Namco ha catturato il vostro interesse? Siete contenti che il titolo di Bandai Namco uscirà anche su Xbox One? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!