Tales of Arise | Anteprima

Tales of Arise è il nuovo capitolo della celebre saga di JRPG che conta oramai tra le sue fila ben sedici capitoli rilasciati negli scorsi venticinque anni. Una serie che, al pari di esponenti più celebri in Occidente quali Final fantasy e Dragon Quest, è sempre stata un punto fermo per il genere espandendosi nel corso di oltre due decadi attraverso spin-off di varia natura e le immancabili produzioni mobile, tanto amate in terra nipponica.

Tales of Arise però non vuole semplicemente ricoprire il ruolo del nuovo capitolo di una serie indubbiamente longeva, quanto più vuole rompere con un passato fatto di arretratezze tecniche che mal si sposano con le richieste del pubblico attuale. L’ultimo capitolo, Tales of Berseria, uscì difatti nel 2016 solamente in Giappone e si contraddistinse per la peculiarità di essere stato rilasciato sia per PlayStation 3 che per PlayStation 4. Una decisione che, al netto delle ottime qualità del titolo, mostrava chiaramente quanto la serie avesse bisogno di un restyle tecnico pressoché totale, se voleva mantenere gli obiettivi che da sempre si prefigge.

La serie Tales, difatti, ha da sempre proposto dei JRPG dinamici, con combattimenti in tempo reale, dal comparto artistico spiccatamente Giapponese e contraddistinti dalla peculiarità di voler essere degli anime interattivi. Una serie di obiettivi che mal si sposano con un comparto tecnico sottotono rispetto a quanto proposto attualmente sul mercato. Per questo motivo Tales Of Arise si propone come un punto di svolta per la serie. Un capitolo atto a rendere giustizia all’offerta proposta da Bandai Namco attraverso una produzione che, oltre a essere tecnicamente al passo con i tempi, sia anche localizzata in praticamente tutti gli idiomi per poter essere fruita dai fan di tutto il globo.

Tales of Arise è stato annunciato nel 2019 ma, in virtù della volontà di renderlo il più attuale possibile, della recente pandemia e dell’arrivo delle console di nuova generazione lo scorso autunno, Bandai Namco ha deciso di posticiparne l’uscita per affinarne il comparto tecnico. Un periodo di tempo aggiuntivo che ha permesso agli sviluppatori di ottimizzare Tales of Arise per le console di nuova generazione, dove il gioco supporterà i 60 fps e una risoluzione di 4K attraverso una modalità performance dedicata. Noi abbiamo avuto modo di provarne un piccolo estratto negli scorsi giorni, proprio per testare il rinnovato comparto tecnico, il sistema di combattimento e la localizzazione in Italiano.

La demo di Tales of Arise che abbiamo provato era in verità molto breve: un’area molto contenuta della vastissima mappa di gioco nel quale poter testare il sistema di combattimento prima su alcuni nemici standard e infine su di un boss. L’impatto visivo è stato indubbiamente notevole con una grafica in cell shading ricca di dettagli e che restituiva costantemente la sensazione di muoversi all’interno di un anime giapponese.

Meno interessanti le animazioni decisamente sommarie durante i dialoghi con i vari NPC che popolavano l’area. Vedere pochi movimenti ad accompagnare le numerose linee di dialogo stride con la pletora di elementi animati che popolano le mappe ma si tratta di un dettaglio di poco conto che supponiamo sia figlio di un’eredità stilistica che da sempre contraddistingue il genere.

Ottima invece la localizzazione in italiano che si è rivelata, nella breve prova che abbiamo svolto, priva di imperfezioni o di licenze troppo marcate. Quello che però ci ha sorpreso è stata la fluidità dell’intero impianto di gioco di Tales of Arise che, pur avendolo testato in streaming, si è mostrato stabile e senza cali di sorta. Siamo indubbiamente curiosi di vedere se si manterrà tale per tutta la durata dell’avventura.

Passando invece al piatto forte della nostra prova di Tales of Arise, non possiamo che ritenerci soddisfatti del combat system messo in piedi da Bandai Namco. Veloce, dinamico, frenetico e con una fortissima componente strategica che si sposa perfettamente con i canoni della serie. Il party è composto da sei personaggi, tutti controllabili durante le battaglie e tutti dotati di un nutrito ventaglio di abilità. Andando per ordine, ogni personaggio avrà a disposizione un attacco base (associato al bumper di destra) con cui potrà inanellare semplici combo per continuare a infligggere danno mentre le abilità si andranno a caricare. I pulsanti frontali si adopereranno nel gestire tre delle numerose abilità a disposizione per ogni personaggio, ognuna delle quali disporrà di una variante aerea che si potrà effettuare in salto.

Se già questo da vita a un corposo sistema di combo, si potranno inoltre richiamare attacchi combinati con ciascuno dei membri del party (semplicemente premendo uno dei due grilletti e selezionando il compagno di squadra scelto) oltre che permettere a questi ultimi di supportarci con una delle loro abilità durante gli scontri. Infine troviamo un sistema di target manuale che permette di concentrare gli attacchi dei vari personaggi su un nemico specifico o su una parte del corpo delle creature più grosse.

Tutte queste meccaniche unite insieme si sono rivelate appaganti e variopinte, anche se abbiamo constata una lieve imprecisione nel sistema atto a scambiare i personaggi controllabili dal giocatore, così come un’eccessiva macchinosità nell’utilizzare gli oggetti nelle situazioni più concitate. Indubbiamente però il sistema funziona e diverte, rivelandosi strategico e frenetico al punto giusto.

Nella nostra prova di Tale of Arise abbiamo potuto affrontare in totale libertà le varie creature che costeggiavano le strade principali, scoprendo anche come il calcare queste ultime permetta di evitare gli scontri casuali con i nemici, lasciando le fasi di farming totalmente nelle mani del giocatore. Dove, invece, il combat system ha realmente mostrato tutto il suo potenziale è nella boss fight che abbiamo potuto affrontare. Una creatura con diversi punti deboli su cui concentrarsi per poter scagliare le giuste offensive con i personaggi corretti cercando di passare sovente da un membro del party all’altro per sfruttare attacchi su media e corta distanza, oltre alle differenti abilità, per riuscire a soverchiare rapidamente le sorti della battaglia in nostro favore.

Purtroppo la nostra prova di Tale of Arise si fermava a quanto raccontatovi. Una breve sequenza per osservare il mondo di gioco, una manciata di dialoghi e una serie di combattimenti, a dire la verità abbastanza semplici ad esclusione della boss fight, con le quali saggiare le modifiche al combat system. Un piccolo antipasto che però ci ha fatto venire dannatamente voglia di mangiare l’intero pasto, sperando che i livelli qualitativi mostri fino a ora si mantengano tali anche nella versione definitiva del gioco che, vi ricordiamo, è in uscita il prossimo 10 settembre 2021.