In chiusura di questo Prime Day 2022, siete ancora in tempo per portarvi a casa due titoli di punta disponibili per Playstation. Se li acquistate entro la mezzanotte di oggi 13 luglio potrete infatti prenderli entrambi pagandoli praticamente la metà di un gioco PS5. Il che è davvero un bel risparmio visto che solitamente un singolo titolo per l’ammiraglia di Sony si aggira intorno agli 80 euro.

Ma di quali titoli stiamo parlando? Ebbene del vastissimo Tales of Arise di Bandai Namco e di Kingdom Hearts: Melody of Memory di Square-Enix. Acquistabili rispettivamente con un risparmio del 35% sul primo e 75% sul secondo. In pratica uno sconto del 110% che vi permetterà di avere un gioco gratis e un altro scontato del 10%.

Foto generiche

Tales of Arise è senz’altro il più recente e vasto tra i due. La saga dei “Tales of” è una delle più conosciute, ma anche una delle più sottovalutate nel mondo dei JRPG. In questo capitolo, grazie alla tecnologia Atmospheric Shader troverete una grafica ispirata agli anime e agli acquerelli giapponesi che ricrea un mondo vasto, ricco di segreti, profondo ed estremamente bello da esplorare. Gli scenari ricchi di dettagli e le movenze dei personaggi non hanno infatti nulla da invidiare ad anime del calibro de L’Attacco dei Giganti o Demon Slayer. Ufotable, studio dietro alla realizzazione dei due anime, ha realizzato anche le sequenze animate di Tales of Arise.

Dahna è invece il pianeta in cui si svolge l’avventura. Un mondo vivo dove è possibile muoversi tra terra, acqua e cielo, cucinare nuove pietanze, combattere numerosi nemici e boss e riposare intorno ad un falò proprio come avviene in Zelda: BOTW.

Il combat system, che risulta molto più action rispetto al passato (e soprattutto molto più fluido se non siete troppo amanti delle meccaniche più di nicchia dei JRPG) è ora arricchito con il sistema “assalto boost”. Questo permette di concatenare combo non solo con il proprio personaggio ma anche con gli altri membri del party.

La storia tra i protagonisti, Alphen e Shionne è inoltre molto coinvolgente e vi porterà ad interessarvi anche dei numerosi compiti secondari alla trama. Insomma, se cercavate un universo in cui immergervi e perdervi per centinaia di ore lo avete trovato. Specie se il tutto costa 34,44€ invece di 69,99€.

Foto generiche

Se c’è una saga che nei suoi burrascosi trascorsi ha sperimentato, spaziando un po’ oltre al genere RPG, quella saga è Kingdom Hearts. Con il capitolo Kingdom Hearts: Melody of Memory infatti, la storia classica del gioco si trasforma per offrire al giocatore un’esperienza tutta nuova, diversa, musicale. Questo capitolo della serie è un vero e proprio rhythm game con ben 20 dei celebri personaggi del gioco e 140 tracce musicali tra brani inediti, musiche dalla colonna sonora della saga e brani che hanno fatto la storia della Disney.

Se avete giocato tutti i capitoli delle avventure di Sora non potete perdervi questo titolo perché, per quanto diverso dagli altri del brand, è pur sempre un capitolo di Kingdom Hearts che riesce, nella sua stranezza, ad essere forse quello più chiaro tra tutti sul susseguirsi degli eventi del gioco.

Probabilmente qualche appassionato troverà parecchio strano questo capitolo, soprattutto a livello di gameplay, ma ad un prezzo così ridotto, solo 14,97€ invece di 59,99€, dargli una chance è d’obbligo.

Come dicevamo in apertura quindi, acquistare entrambi questi giochi per il Prime Day è come comprare un gioco ad un prezzo scontato ed ottenerne un altro in regalo. Un’offerta molto interessante che arricchirà le vostre giornate di gaming di anime, JRPG e anche un po’ di musica in compagnia dei personaggi Disney.

In chiusura, prima dei link dei giochi, vi ricordiamo che ci sono i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, per rimanere sempre aggiornati sui migliori prodotti del momento al prezzo minimo: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!