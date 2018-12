Tales of Vesperia: Definitive Edition, il produttore parla di nuovi capitoli, delle vendite e delle versioni Steam

Tramite l’ultimo numero di Dengeki PlayStation, possiamo leggere un’intervista al producer di Tales of Vesperia, Yoshito Higuchi, e al producer della riedizione in formato Definitive Edition, Yusuke Tomizawa. Quest’ultima versione, in arrivo a breve, è stata al centro del discorso, ma i due sviluppatori hanno parlato anche della serie in generale.

Scopriamo che Tales of Vesperia: Definitive Edition è il primo gioco Tales of per console al quale Tomizawa abbia mai lavorato. Higuchi -ripetiamo, producer della versione originale del gioco- ha svolto solo il ruolo di osservatore questa volta e, per quanto abbia dato qualche consiglio, lo sviluppo si è concluso senza problemi, quindi non è stato necessario un suo intervento.

Ci viene rivelato che vi erano innumerevoli richieste per queste edizione definitiva, specialmente poiché in occidente il gioco era arrivato solo su Xbox 360. Tomizawa ha affermato che uno dei principali obbiettivi dell’opera è di aiutare la serie a diventare completamente multipiattaforma. Le versioni Steam dei vari Tales of, nello specifico, vendono bene.

I due sviluppatori ci ricordano che tutte le versioni del gioco raggiungono i 1080p, eccetto Nintendo Switch in versione portatile. Il frame-rate, invece, varia a seconda della piattaforma, con PlayStation 4 che mantiene i 60 fps in ogni occasione e le altre due versioni console che toccano i 60 solo nei combattimenti. La versione PC può arrivare ai 4K con frame-rate variabile.

Infine, per quanto in questa occasione il compito di Tomizawa fosse di portare un buon gioco sulle attuali piattaforme, senza modifiche particolari, il producer desidera che il team si metta alla prova con i futuri Tales of. Saranno mantenuti gli elementi chiave della serie, ma vorrà riconsiderare la saga e capire quanto possa essere cambiato. Vi ricordiamo che Tales of Vesperia: Definitive Edition sarà disponibile a partire dall’11 gennaio 2019 si PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.