Dove eravate, il 21 ottobre 1997? Difficile che ve lo ricordiate con certezza. Dov’era Rockstar Games, però, lo ricordiamo tutti: impegnata a lanciare il primo GTA. Già: la serie di Grand Theft Auto nasceva proprio 25 anni fa e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta.

La storia della serie la conosciamo tutti. Il primo GTA non era sviluppato da Rockstar Games, che ancora non esisteva, ma da un piccolo team chiamato DMA, che divenne poi il colosso che tutti conosciamo. Uscito su PlayStation 1, il gioco non era ancora quel tipo di produzione in grado di influenzare la vita politica e quella dei giocatori, ma la strada era oramai spianata. Il 21 ottobre 1997 cominciava quel percorso che poi avrebbe portato alla nascita di un team gigantesco, inglobato da Take-Two Interactive e che ha prodotto delle esperienze decisamente diverse tra di loro, in grado di mettere d’accordo pubblico e critica.

Certo, ci sono anche dai lati oscuri nel mezzo. Prodotti completamente dimenticati e serie abbandonate, giochi lanciati con conseguenti polemiche da parte del mondo della politica, come accaduto per Bully (brutalmente censurato in Europa e uscito con il titolo di Canes Canem Edit, forse ancora più aggressivo e poco politcally correct rispetto all’originale) e per GTA San Andreas, con la mod Hot Coffee che diventò un caso nazionale negli USA, con conseguente nascita della querelle tra Hillary Clinton e Rockstar Games, con il team di sviluppo che rispose a modo grazie al quarto capitolo principale della serie, inserendo la Statue of Happines, chiara parodia della figura politica. Senza poi dimenticarsi del lancio della Trilogia Originale, una rimasterizzazione che da tributo è diventata un museo degli orrori, almeno in fase di lancio. Incidenti di percorso, normalissimi quando si ha una carriera così immensa alle spalle.

Senza il primo GTA saremmo privi di esperienze come Table Tennis, Midnight Racing, Manhunt e anche L.A. Noire, oltre che il gioco che ridefinito lo standard narrativo, ovvero Red Dead Redemption. Tutti giochi nati e distribuiti da quella R con la stella e possibili grazie al successo del primo capitolo di una serie iconica. E mentre attendiamo il sesto gioco della serie, ancora in sviluppo con la magia del reveal parzialmente rovinata da alcuni leak, non possiamo che urlarlo forte: tanti auguri, GTA. E che nel tuo futuro ci siano ancora 25 anni di vita, sempre all’insegna della novità, del progresso e della satira politica forte.