Fondamentale per un videogiocatore PC, la tastiera riveste un ruolo importantissimo, esattamente come lo fa un buon controller per un giocatore console. Parliamo, infatti, del dispositivo che, insieme al mouse, ci permette di interagire direttamente con il videogioco, e farlo con latenza ridotta e, in generale, con un prodotto di qualità, ne vale pena!

A tal proposito, in occasione del Prime Day 2022, alcune tastiere, meccaniche e non, sono finite in sconto. Un buon esempio è la tastiera HyperX Alloy Origins 60, che passa dai 119,99€ di listino a 79,99€!

Sempre riguardo al modello HyperX Alloy Origins 6, aggiungiamo che si tratta di un modello caratterizzato da dimensioni piuttosto ridotte e lavorato in telaio e alluminio di livello aereonautico. Inoltre, come piace ai giocatori PC, i tasti hanno una retroilluminazione RGB ed effetti radianti, da personalizzare attraverso il software HyperX NGENUITY.

Chiaramente, ci sono anche altre tastiere in sconto, alcune meccaniche e altre no, vi suggeriamo quindi dare un’occhiata alla lista che trovate qui sotto, nella speranza che troviate la più indicata per le vostre necessità.

La nostra selezione prodotti

Vi suggeriamo di consultare la nostra pagina speciale realizzata in occasione del Prime Day 2022, e anche di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!