Taxi Chaos: annunciato l’erede spirituale di Crazy Taxi

Chi è nato tra gli anni 80 e 90 sicuramente ricorderà i pomeriggi passati nelle sale giochi. Parliamoci chiaro, quei momenti mancano un po’ a tutti. L’idea di cambiare la propria paghetta in dei gettoni che potevano essere utilizzati giocando a titoli arcade, bei ricordi. Tassativamente potevamo vedere partire le sfide ai vari Metal Slug, Virtua Striker ed anche a Crazy Taxi. Il simulatore di guida sviluppato nel 1999 e poi convertito su Dreamcast un anno dopo, ha fatto innamorare migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo, grazie anche alla sua immortale colonna sonora. Team6 Game Studios ha voluto pensare a voi creando Taxi Chaos, erede spirituale dell’opera targata SEGA.

Il gioco verrà rilasciato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch a febbraio dell’anno prossimo e, come potete vedere dal breve teaser postato su YouTube, risulta essere il vero erede spirituale di Crazy Taxi. Per chi dovesse conoscere già il genere, la presentazione potrebbe risulta futile: Si tratta a tutti gli effetti di un simulatore di guida nel quale dovremo far salire i passeggeri portandoli in un punto prestabilito, il tutto in una città dai colori vivaci guidando un taxi il quale non conosce minimamente le leggi della fisica.

Il gioco sembra davvero ben fatto ma purtroppo non sappiamo ancora bene a quanto verrà venduto. Oltre alla somiglianza con Crazy Taxi, Taxi Chaos ha a disposizione una grande quantità di vetture, tutte personalizzabili. Insomma, se stavate cercando ancora quelle emozioni che provavate da piccini, questo è il titolo che fa per voi e di conseguenza vi invitiamo a tenerlo d’occhio, perché sembra davvero molto interessante.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi ha incuriositi Taxi Chaos? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questi nuovo titolo in uscita a febbraio.