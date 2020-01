Team 17 acquista Yippee Entertainment, nuova IP in arrivo

Il 2020 di Team 17 inizia con l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo, Yippee Entertainment. Lo studio indipendente che ha sede a Manchester diventerà una consociata interamente controllata da Team 17 e lavorà su una combinazione di IP originali, su franchise di proprietà di Team17 e di studi partner.

Yippee Entertainment manterrà il suo team, che attualmente sta lavorando al remake di Commandos 2. Anche l’attuale CEO Mike Delves continuerà a mantenere il timone dello studio inglese in questa nuova avventura insieme a Team 17. In precedenza Yippee ha creato la serie Chimpact, e ha sviluppato titoli per altri editori, tra cui Kalypso e Cartoon Network.

Yippee Entertainment è solamente il secondo studio che Team17 ha acquisito in seguito all’acquisto datato 2016 di Moldy Toof, sviluppatori di The Escapists. Quest’ultima acquisizione invece fa parte dei piani di Team17 di reclutare un maggior numero di sviluppatori provenienti dal Nord Ovest dell’Inghilterra.

In un’intervista con la redazione del sito GamesIndustry.biz nel 2018, l’amministratore delegato Debbie Bestwick aveva dichiarato che “Tutti si aspettano che andiamo là fuori e compriamo molti studi” ma ha infine sostenuto che l’attuale strategia dell’editore funziona abbastanza bene, e quindi non è così necessario riempirsi di studi di sviluppo. Cosa pensate di questa nuova acquisizione da parte di team 17? Che tipo di nuova IP vi aspettate da Yippee Entertainment?