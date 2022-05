Da diverso tempo sui social è nata una singolare protesta per Team Fortress 2. Il gioco di casa Valve è infatti ancora attivo a distanza di anni dalla sua uscita, ma il free to play è praticamente pieno di bot, che rendono l’esperienza di gioco per i 750.000 giocatori giornalieri decisamente frustrante. Un problema rimasto senza attenzioni da parte di Valve, ma a quanto pare tutto questo starebbe cambiando, soprattutto a causa della forte pressione dei fan.

Come riportato da PCGamer, infatti, sui social il problema dei bot in Team Fortress 2 ha avuto un grande eco mediatico, così forte da spingere Valve a intervenire. Il come non ci è ancora dato saperlo, ma l’ultimo messaggio lanciato dal profilo Twitter del gioco fa sicuramente ben sperare per il futuro. “Community, vi abbiamo ascoltati! Amiamo questo gioco esattamente come voi e abbiamo capito come questo imprevisto sia diventato grande e lavoriamo per sistemare il tutto”, il messaggio lanciato su Twitter nella notte italiana. Dopo anni di silenzio, dunque, Valve sembra pronta a prendere la palla al balzo e sistemare il tutto.

Ora, la dichiarazione di intenti resta, appunto, una dichiarazione. Conoscendo però Valve, che da sempre ascolta le voci della community e cerca di essere un punto di riferimento nel mercato del mondo PC anche ascoltando i feedback dei giocatori, è molto probabile che già nelle prossime settimane il team di sviluppo decida di pubblicare qualche aggiornamento, volto probabilmente a migliorare la situazione. Non se ne conoscono però le tempistiche e dunque se giocate a Team Fortress 2 il nostro consiglio è quello di non riporre troppe speranze su un update disponibile a stretto giro.

Se sul lato software Valve va decisamente bene, complici anche tutti i suoi giochi di ottima qualità, sul lato hardware invece le cose non sono quasi mai andate per il verso giusto. Fortunatamente Steam Deck sta vendendo bene e il supporto continuo da parte della società statunitense potrebbe ribaltare anche i risultati ottenuti in precedenza con altri hardware come Steam link e lo Steam Controller.