Team Ninja e Koei Tecmo: nuovo action basato su un franchise storico in sviluppo

Negli ultimi anni Team Ninja ha scommesso molto sulla saga di Nioh, e gli sforzi dello studio nipponico sono stati ben ripagati, con un consenso più che positivo sia da parte della critica che dai giocatori. Nel futuro del team c’è già un progetto legato alla saga di Final Fantasy, ma non solo, dato che gli autori di Nioh stanno lavorando anche ad un altro titolo basato su uno storico franchise.

L’annuncio è arrivato sulle pagine di Famitsu, dove è stato dichiarato che Team Ninja e KOEI Tecmo hanno unito le forze per sviluppare un nuovo progetto votato all’azione.

A svelare questa nuova collaborazione è stato direttamente Ko Shibusawa, CEO di KOEI Tecmo, il quale ha dichiarato che insieme agli autori di Nioh sta dando vita ad un gioco action basato sul franchise di Romance of the Three Kingdoms.

— Nibel (@Nibellion) October 26, 2021