Teardown è già un successo: ci fa creare meraviglie come in Minecraft?

Viviamo in un periodo decisamente strano, negli ultimi tempi i titoli che stanno spopolando non sono gli agognati triple A, ma al contrario, tendiamo a spulciare ed a divertirci con giochi di team sconosciuti come Among Us o Phasmophobia. Questo non vuol dire che non siano meritevoli, anzi al contrario, ci spingono a valorizzarli ancora di più testimoniando ancora una volta quanto l’inventiva sia fondamentale nello sviluppo di un videogame. Proprio nella giornata di ieri è stato rilasciato su Steam Teardown, una sorta di sandbox distruttibile che potrebbe ricordare molto Minecraft in cui è possibile dare sfogo alla propria fantasia di distruzione di massa.

L’obiettivo del gioco infatti è quello di “fare a pezzi cose“, testando una fisica davvero lodevole in grado di sorprendere il giocatore. Piccole parti di questo gioco erano state mostrate sull’account Twitter dallo sviluppatore dello studio Tuxedo Labs, ma finalmente proprio nella giornata di ieri il gioco è disponibile per tutti al prezzo di 19,99€. Ma Teardown non è solo ed esclusivamente “distruzione di massa”, all’interno è disponibile una solida campagna single player con missioni sempre più diversificate le quali sbloccheranno, mano a mano con il tempo, nuovi strumenti, mappe e sfide ancora più complesse.

Quando così tanta libertà al giocatore, inevitabilmente alcuni di loro decidono di prendere un’altra strada. Molti utenti hanno quindi voluto dare sfogo alla loro creatività. Qui di sopra vi abbiamo postato un breve filmato di un utente che ha voluto modificare la propria vettura rendendola decisamente più accattivante. Insomma, Teardown è appena uscito ma le persone nel giro di poco tempo si stanno pian piano divertendo, è possibile che diventi il nuovo Minecraft? Solo il futuro ce lo dirà.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete comprato Teardown su Steam? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo curioso titolo.