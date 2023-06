Appassionati di Zelda, non potete assolutamente farvi scappare l’occasione di portare a casa l’Amiibo di Ganondorf disponibile solo per pochissimo per il preorder su GameStop!

Lo store ha messo a vostra disposizione questo meraviglioso oggetto da collezione ad appena 23,98€, per cui è difficile che possiate preordinarlo ancora per molto!

Cosa sono gli amiibo? Gli amiibo sono carte e statuette interattive che puoi usare con i tuoi giochi. Toccando il sensore NFC con un amiibo quando usate software compatibili con Nintendo Switch, Nintendo 3DS o Wii U potrete sbloccare nuove sorprendenti funzionalità!

Ogni amiibo può avere effetti diversi a seconda del gioco: avrete l’occasione di sbloccare nuove modalità, armi o personalizzazioni del personaggio e perfino aumentare le abilità del vostro amiibo per trasformarlo in un alleato perfetto o in un formidabile avversario!

