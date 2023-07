Tech & Sym è entusiasta di annunciare l’attesissimo lancio del loro nuovo capolavoro, il simulatore Tech & Sym Virtuoso. Questo straordinario simulatore concettuale, realizzato in collaborazione con la rinomata Dallara Automobili S.p.a., sarà presentato al prestigioso Festival di Goodwood, che si terrà dal 13 al 16 luglio 2023.

Il simulatore Tech & Sym Virtuoso è presente allo stand Lanzante e, grazie alla collaborazione esclusiva con 505 Games, utilizza Assetto Corsa per presentare al meglio tutte le caratteristiche di questo avveniristico simulatore.

Il simulatore Tech & Sym Virtuoso stabilisce un nuovo standard di lusso e di eccellenza nel mondo dei simulatori. Ogni aspetto di questo capolavoro d’ingegneria, dal design mozzafiato alla tecnologia all’avanguardia, è stato meticolosamente realizzato per offrire un’esperienza di guida senza pari.

Il simulatore Virtuoso è una vera e propria opera d’arte, che fonde perfettamente raffinatezza e prestazioni, anche grazie alla collaborazioni esclusiva con Bang & Olufsen e AK Informatica.

Durante il Goodwood Festival, i partecipanti avranno l’opportunità esclusiva di provare il simulatore Tech & Sym Virtuoso, presso lo stand Lanzante, e poter rimanere affascinati dal suo design all’avanguardia e dalla innovativa simulazione, capace di offrire un livello di realismo e di immersione senza pari.

Come accennavamo in apertura, l’integrazione dell’audio di qualità eccelsa, da sempre marchio di fabbrica di Bang & Olufsen, a un software dalle elevate qualità simulative quali l’Assetto Corsa di 505 Games, eleva ulteriormente l’esperienza proposta, garantendo un viaggio indimenticabile nel mondo delle corse virtuali.

Per chi fra voi, inoltre, non conoscesse Tech & Sym, si tratta di un’azienda italiana pioniera nella realizzazione di simulatori di lusso, dedicata a superare i confini del design e della tecnologia. La collaborazione con Dallara Automobili s.p.a. va a unire all’esperienza di Tech & Sym nella creazione di simulatori di fascia alta, l’impareggiabile esperienza nel settore automobilistico, e in quello delle corse di dallara.

Grazie, infine, alla collaborazione con fornitori leader del settore, Tech & Sym garantisce che ogni aspetto dei suoi simulatori sia realizzato con la massima precisione e attenzione ai dettagli.