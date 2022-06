Dopo aver debuttato all’interno del territorio asiatico, il nuovo servizio in abbonamento PlayStation Plus è arrivato in Nord America. Per poter godere del nuovo PS Plus anche qui da noi in Italia ci sarà da attendere ancora un po’, ma è possibile già vedere alcune stranezze che stanno accadendo all’interno del servizio nelle altre parti del mondo. Negli USA, per esempio, è apparso sullo store Tekken 2 messo in vendita a un prezzo fuori di testa.

Parliamo di una delle pietre miliari dei picchiaduro in tre dimensioni e uno dei titoli più rappresentativi della prima iconica PlayStation. Ora, con l’arrivo dei nuovi tier d’abbonamento per il servizio PS Plus, alcuni utenti saranno in grado di godere di alcune grandi produzioni storiche per il brand PlayStation. Una di queste è proprio Tekken 2, il quale è stato messo in vendita al costo di 9,999 Dollari per errore.

Questa inaspettata novità ha colto di sorpresa molti appassionati, i quali appena si sono accorti della stranezza hanno cominciato a pubblicare diversi screen in rete. Come potete vedere con i vostri occhi, la pagina ufficiale del PlayStation Store dedicata a Tekken 2 mette in mostra un prezzo di listino decisamente eccessivo e che ha spaventato alcuni appassionati.

WHAT A MARVELOUS PRICE SONYYYYYYYY https://t.co/pRgjEY8gla — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 14, 2022

La cosa divertente è come la notizia sia arrivata anche a Katsuhiro Harada, storico game director della saga di Tekken, il quale ha pubblicato un tweet dichiarando scherzosamente: “che meraviglioso prezzo Sony”.