Tra le saghe picchiaduro più longeve ci troviamo quella di Tekken. Bandai Namco ha pubblicato il settimo capitolo di questo franchise ormai cinque anni fa, ma come da tradizione anche il settimo continua a essere molto giocato dagli appassionati. Non c’è dubbio che si tratti di uno dei brand picchiaduro più di successo che si trovano sulla piazza, ma di recente il settimo capitolo è diventato anche il gioco della saga che ha ottenuto il più grande successo di sempre.

L’annuncio arriva direttamente da Bandai Namco, con la compagnia nipponica che ha annunciato che Tekken 7 ha superato i 9 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo permette al settimo capitolo di diventare il gioco che ha raggiunto il maggior numero di vendite dell’intera saga nata sulla prima PlayStation a metà anni ’90. Questi numeri permettono a Tekken 7 di superare gli 8,5 milioni di vendite di Tekken 3 e gli 8,2 milioni di Tekken 5.

Questi numeri testimoniano ancora una volta quanto il settimo capitolo di Tekken sia ancora oggi, dopo cinque anni, molto popolato dagli appassionati, ma non solo. Bandai Namco ha anche annunciato di recente al Combo Breaker 2022 che il Tekken World Tour 2022 vedrà il ritorno di un torneo con protagonista Tekken in presenza, con cinque “eventi principali” che inizieranno al prossimo evento CEO 2022 il 24 giugno.

With our #TWT2022 announcement out of the bag, we want to thank you for OVER 9 MILLION copies sold and being a part of it all the last 5 years with us!

