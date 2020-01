Tekken 7, in arrivo l’aggiornamento gratuito per analizzare i replay

Nel corso dei tornei che si sono svolti in Giappone di EVO 2020 (l’evento di esport dedicato ai giochi di combattimento), Bandai Namco ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito in arrivo per Tekken 7. Si tratta della funzionalità My Replay & Tips che è prevista a breve, ovvero per per martedì 28 gennaio.

Questa nuova funzione permetterà ai giocatori di Tekken 7 di analizzare i replay dei propri incontri e ricevere consigli su come poter migliorare il proprio stile di gioco. I suggerimenti serviranno sia in positivo che in negativo, ovvero a correggere gli errori commessi durante i match ma anche ad evidenziare le mosse che sono state eseguite correttamente nel corso del match. Questa funzionalità è uno degli aggiornamenti gratuiti all’interno della Season 2 del gioco e dunque non richiede come prerequisito l’acquisto del classico season pass.

Oltre alla modalità di analisi del replay ci sono anche una modalità di allenamento più dettagliata e una nuova interfaccia grafica. Manca però ancora una data ufficiale per quanto riguarda una delle novità più importanti attese per i prossimi mesi all’interno di Tekken 7.

Dopo Zafina, Ganryu e Leroy Smith, si attende infatti l’introduzione di Fahkumram che sarà il prossimo personaggio aggiuntivo e completamente originale della serie di Tekken. Il lottatore è stato presentato a dicembre nel corso della tappa a Bangkok, in Thailandia, del Tekken World Tour. Fahkumram non a caso è un personaggio che combatte con lo stile muay thai e secondo la descrizione ufficiale si batte «per la libertà della sua famiglia». Non c’è ancora una data precisa per il rilascio di questo personaggio ma maggiori informazioni sono state promesse a breve da parte di Namco. Attualmente ricordiamo che Tekken 7 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.